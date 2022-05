Inbraak/overval woning Bellamydwarsstraat

Omschrijving

Het slachtoffer ligt te slapen als hij die ochtend even na 06.00 uur wakker wordt van glasgerinkel. Hij denkt dat er mogelijk een raam is ingegooid, schrikt, maar gaat toch kijken wat er aan de hand is. Al snel ziet hij dat twee mannen op dat moment bezig zijn om een raam van zijn woning te vernielen met twee bakstenen en een stuk hout. Het slachtoffer zet het uit angst op een schreeuwen, dat schrikt de twee mannen echter niet af. In tegendeel: ze klimmen via het ingeslagen raam de woning binnen en stormen op de bewoner af. Daarbij gooien ze met huisraad en een mes naar de bewoner, die hem gelukkig op een haar na missen.

Meerdere buurtbewoners zijn inmiddels wakker geworden van het lawaai en wanneer een buurman komt kijken, wordt het de twee te heet onder de voeten en verlaten de woning. Eén van de verdachten rent nog achter de buurman aan, maar die kan gelukkig wegrennen en net op tijd de voordeur dicht duwen. Daarna gaan de twee mannen er vandoor op een gereedstaande scooter. Het slachtoffer blijft zeer ontdaan en geschrokken achter. De verdachten hebben niets meegenomen.

Signalement verdachten

Er is in deze zaak sprake van twee verdachten. Ze spraken Nederlands tegen het slachtoffers. Van hen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Tussen de 20 en 25 jaar oud;

- Normaal postuur;

- Nike jack met capuchon;

- Donker petje;

- Donkere trainingsbroek van Adidas;

- Handschoenen.

Verdachte 2

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Tussen de 20 en 25 jaar oud;

- Normaal postuur;

- Zwarte The North Face jas;

- Donkere handschoenen, trainingsbroek en schoenen.

Het is niet duidelijk waarom de verdachten bij deze woning hebben toegeslagen. Het is bijvoorbeeld niet zeker of het de intentie was van de verdachten om een woningoverval te plegen of dat zij een inbraak wilden plegen.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.