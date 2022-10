Verdachten gewapende woningoverval Gulden Kruis gezocht

Op de late avond van maandag 31 januari 2022 vindt er in een woning aan de Gulden Kruis in Amsterdam-Zuidoost een gewapende overval plaats. Een aantal nog onbekende mannen weten het slachtoffer onder bedreiging van een vuurwapen van onder andere zijn bankpassen en –gegevens te bestelen. Camera’s leggen vast hoe zij zich in en om de betreffende woning bevinden én hoe er geld wordt opgenomen met de weggenomen passen. De recherche wil dringend weten wie de vier verdachten op de beelden zijn.

Omschrijving

Rond 23.00 uur die avond weet een onbekende man (verdachte 1) de woning van het slachtoffer binnen te komen en het slachtoffer vervolgens vast te binden. Verdachte 1 verlaat de woning daarna kort en komt terug met een andere man (verdachte 2). De twee mannen bedreigen het vastgebonden slachtoffer met een vuurwapen. Ze dwingen hem zijn bankgegevens met hen te delen, ook moet hij zeggen waar zijn bankpassen liggen. Dan gaat verdachte 2 even weg en voert het verdachte 1 verschillende handelingen uit in de mobiele bank-app van het slachtoffer. Verdachte 2 komt later terug en heeft op dat moment twee mannen bij zich, verdachte 3 en verdachte 4. Nadat de vier mannen klaar zijn in de woning, vertrekken ze gezamenlijk. Ze zijn dan in bezit van verschillende bankpassen en de telefoon van het slachtoffer.

Nadat de mannen vertrokken zijn, kan het slachtoffer zich met moeite loskrijgen. Wanneer hij weg wil gaan om de politie in te schakelen, blijkt dat hij is opgesloten. Gelukkig kan hij via het raam de woning alsnog verlaten en hulp halen bij de buren. Lichamelijk gezien raakt hij niet gewond bij de overval, maar het hele incident maakt wel veel indruk op hem.

Camerabeelden verdachten bij woning

In het onderzoek naar de woningoverval komen al snel beelden naar voren van de verdachten. Op die beelden is te zien hoe verdachte 1 zich bij de woning bevindt en vervolgens verdachte 2 binnenlaat. Ook is te zien hoe verdachte 2 op een gegeven moment vertrekt en dan later terugkomt met verdachte 3 en verdachte 4. Het vertrek van alle vier de mannen staat tevens op beeld.

De recherche is dringend op zoek naar de identiteit van de vier verdachten. Hun signalementen:

Verdachte 1

- Man;

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Tussen de 25 en 30 jaar oud geschat;

- Rond de 1.80 meter lang;

- Normaal postuur.

Verdachte 2

- Man;

- Lichte tot licht getinte huidskleur;

- Normaal tot fors postuur;

- Opvallend: droeg een felblauw joggingpak.

Verdachte 3

- Man;

- Normaal postuur;

- Opvallend: op de beelden is te zien dat deze verdachte bij het verlaten van de woning zijn hoofd hard aan de trap stoot.

Verdachte 4

- Man;

- Fors postuur.

Camerabeelden opnemen geld Annie Romeinplein

Wat verdachte 2 doet tussen het vertrekken en terugkomen bij de woning heeft de recherche inmiddels weten te achterhalen. Camera’s bij een geldautomaat in de buurt van de Gulden Kruis aan het Annie Romeinplein laten zien dat hij – terwijl verdachte 1 nog bij het slachtoffer in de woning is – geld opneemt met de bankpassen van het slachtoffer. Hij keert daarna samen met verdachte 3 en verdachte 4 terug naar de woning.

Mogelijke andere betrokkenen

De recherche houdt er sterk rekening mee dat de vier verdachten op beeld niet de enige personen zijn die bij de woningoverval betrokkenen waren en doet uitgebreid onderzoek naar de rol van eventuele anderen. Informatie hierover is uiteraard zeer welkom bij de recherche.

Informatie delen

Herkent u de mannen op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.