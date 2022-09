Gewelddadige straatroof Bragastraat Den Haag

Op woensdagmiddag 15 december rond 13.40 uur is een 79- jarige man op de Bragastraat in Den Haag het slachtoffer geworden van een zeer gewelddadige straatroof.

Op de Janssoniusstraat wordt het slachtoffer aangesproken door een man die zijn mobiele telefoon wilt hebben. Het slachtoffer geeft aan dat hij de telefoon niet wil afgeven. Vervolgens wordt het slachtoffer verschillende keren hard op zijn gezicht geslagen. Door de harde klappen komt het slachtoffer op de grond terecht. Het hondje van het slachtoffer zit nog aan de lijn en wordt letterlijk meegetrokken in het geweld. Het slachtoffer weet gelukkig te ontkomen en vlucht een garage in. Op de camerabeelden worden er beelden getoond van deze zeer gewelddadige straatrover.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 06- 57876279.