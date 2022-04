Overval supermarkt Groningen

Zaterdagavond 5 februari 2022 heeft een gewapende verdachte geprobeerd een supermarkt aan de Meeuwerderweg in Groningen te overvallen. Een vermoedelijk minderjarige jongen bedreigde in de supermarkt een medewerker met een mes. Hij vluchtte kort daarna zonder buit. De politie deelt beelden van de verdachte en hoopt dat mensen hem herkennen.

Omschrijving

Rond 19:55 uur ontving de politie een melding van een overval op de supermarkt. Toen de agenten kort na de melding bij de supermarkt aankwamen, was de verdachte al weg. Vermoedelijk is hij fietsend op een witte damesfiets gevlucht over de Meeuwerderweg, in de richting van de het centrum. Er raakte bij deze overval niemand gewond en er is niets buitgemaakt.

Beelden verdachte

De politie is direct een onderzoek gestart. In de supermarkt zijn camerabeelden bekeken, in de omgeving is gezocht naar de verdachte en er is buurtonderzoek gedaan. Dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachte. De politie brengt daarom nu beelden naar buiten van de verdachte van de overval.

Signalement

De vermoedelijk minderjarige jongen droeg tijdens de overval zwarte kleding en zwarte schoenen met een witte zool. Ook droeg hij een wit masker/witte gezichtsbedekking.

Informatie

Herkent u deze persoon? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn via 0800 - 6070. Wilt u anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000.

Update 25 april: Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan deze zaak

Dinsdagavond 26 april besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak. De beelden op deze pagina zijn al eerder gepubliceerd, maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een aanhouding.