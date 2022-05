Aanrijding fietser Utrecht, auto rijdt door

Laatste update: 11-05-2022 | 00:00 Zaaknummer: 2022103076 Datum delict: 13-04-2022 Plaats delict: Utrecht

In de nacht van woensdag 13 april op donderdag 14 april rond 12 uur ’s nachts is er op de Pijperlaan een 32-jarige man op de fiets aangereden door een auto, die vervolgens door reed. Kort daarna is een auto aangetroffen in het kanaal, er wordt gezocht naar mogelijke verbanden. De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden.