Man breekt kaak na mishandeling

Omschrijving

Het slachtoffer liep die middag met zijn broer en drie vrienden in een winkelgebied in Almere. Ter hoogte van de Action leek een simpele botsing genoeg voor een voorbijganger om direct uit te halen. Toen de 24-jarige Syriër weer opkeek, zag hij dat zijn broer door de onbekende man werd belaagd. Pas toen het slachtoffer tussenbeide kwam, ging de dader ervandoor.



Signalement verdachte

De agressieve man is rond 30 jaar oud. Hij heeft een lichte huidskleur, is zo’n 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. Ten tijde van de mishandeling had de man kort zwart haar en een sikje of getrimd baardje. Verder droeg hij die middag van 5 december een opvallende blauw/wit-geruite jas of vest. Na de mishandeling vluchtte de man vanaf de Korte Promenade richting de Spoordreef en de Staatsliedenwijk.