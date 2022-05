Woningoverval Kimwierde Almere

Op dinsdagavond 19 april vond op de Kimwierde een poging tot woningoverval plaats. De politie doet onderzoek en heeft beelden van een vrouw of meisje die mogelijk betrokken was bij de overval. Ook komen we graag in contact met getuigen die meer kunnen vertellen.

Omschrijving

Rond 21.25 uur werd er bij de woning aangebeld. Toen de bewoonster de deur opende werd zij direct geconfronteerd met een gewapende verdachte die haar bedreigde. Het lukte de verdachte niet om de woning te betreden want een huisgenoot schoot te hulp. De verdachte sloeg hierna op de vlucht. De politie stelde een buurt- en forensisch onderzoek in en zet het onderzoek naar de verdachte voort.

Betrokken meisje of jongvrouw

De recherche heeft camerabeelden ontvangen waar een meisje of jongevrouw op te zien is. Zij belt rond 21.25 uur aan bij de woning. Kort voor de overval staat ze op de beelden van een deurbelcamera. Het gaat om een meisje met getinte huidskleur. Ze draagt een lichtblauwe spijkerbroek met gaten, een zwarte coltrui en heeft witte sneakers aan. En ze heeft donker haar in een paardenstaart. Omdat zij mogelijk minderjarig is, tonen we haar met een blur.



Iets gezien ?

De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuige(n). Verder sluit de recherche niet uit dat er getuigen zijn die de vluchtende verdachten gefilmd hebben of dat de verdachte op bewakingsbeelden staan. Dit beeldmateriaal of andere camerabeelden wil de recherche graag hebben.