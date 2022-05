Woningoverval aan de Klipgriend

Het is 5 mei, 15.45 uur, als er word aangebeld bij de bewoners. Drie mannen in donkere kleding bedreigen de bewoners met verschillende wapens. Niet veel later gaan zij er weer vandoor. Hun vervoersmiddel valt op: ze vertrekken namelijk met drie mannen op een lichtkleurige scooter. Uit onderzoek blijkt dat ze in de richting van de Werven zijn gereden.

Vragen

Herkent u de verdachten, de scooter of heeft u andere informatie? Woont u in de omgeving van de Klipgriend of de Werven en heeft u een camera aan uw huis? Dan kan het zijn dat u belangrijke beelden bezit die ons kunnen helpen in het onderzoek. Geef uw tips door via onderstaand tipformulier of 0900-8844. U kunt ook anoniem melden via 0800-7000.