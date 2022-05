Specifieke getuigen onderzoek overlijden Peter Langenberg gezocht

In het onderzoek naar het overlijden van de 56-jarige Peter Langenberg is de politie nog altijd op zoek naar getuigen. In het bijzonder de man en de vrouw die de telefoon van de Alkmaarder hebben afgegeven bij een boekhandel in Egmond aan Zee. De politie toont beelden van deze personen in de hoop met hen in contact te komen als potentiële getuigen.

Omschrijving

Op maandag 18 april 2022 omstreeks 14:00 uur is de telefoon van de 56-jarige Alkmaarder ingeleverd bij een boekhandel aan de Voorstraat in Egmond aan Zee. De telefoon is afgegeven door een man en een vrouw. Ze zijn eerst naar een paviljoen aan het strand gegaan maar zijn daar vermoedelijk doorverwezen naar de boekhandel. Het is in Egmond aan Zee en omstreken bekend dat gevonden voorwerpen daar ingeleverd kunnen worden. De politie komt graag met het stel in contact.

In de hoop met hen in contact te komen worden hun beelden getoond. De recherche wil hen graag spreken als potentiële getuigen. Om die reden worden zij onherkenbaar in beeld gebracht.

Omdat de recherche er rekening mee houdt dat ze uit Duitsland komen wordt er vandaag in het Duitse TV-programma Aktenzeichen XY…ungelöst aandacht besteed aan de zaak. Het tv-programma is woensdag 11 mei om 20.15 uur te zien op tv-zender ZDF.

Getuigenoproep

Bent u deze man of vrouw? Herkent u deze personen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? De politie is ook nog op zoek naar de kleding, kniebrace en rugzak van de man. Als u die sinds zondagochtend 17 april ergens heeft gezien. Neem dan a.u.b contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. Of deel uw tip via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 20220419.

