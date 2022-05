Wie herkent deze man?

Op dinsdag 19 oktober 2021 vond op de Laat in het centrum van Alkmaar een steekincident plaats. Een 30-jarige man raakte hierbij gewond. De identiteit van de man die verantwoordelijk is voor dit geweldsdelict is bij de politie bekend. De recherche in Alkmaar wil graag weten waar hij verblijft. De dader is vastgelegd op camerabeeld.

Omschrijving

Omstreeks 11.45 uur kreeg de politie melding van het steekincident. De dader, een donkergetinte man, is na het incident op een scooter gevlucht in de richting van de Bierkade te Alkmaar. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. De politie startte direct een onderzoek en heeft na een zoekactie de man niet meer aangetroffen.

Onderzoek

In het onderzoek van de recherche in Alkmaar is de identiteit van de dader bekend geworden. In de hoop dat er mensen zijn die weten waar de man verblijft, wordt hij herkenbaar in beeld gebracht. Vermoedelijk verblijft hij in de omgeving van Arnhem. Uiteraard is het ook mogelijk dat de man elders in het land verblijft.