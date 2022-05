Wie herkent verdachten van zware mishandeling

Laatste update: 18-05-2022 | 09:49 Zaaknummer: PL1100-2022069947 Datum delict: 11-04-2022 Plaats delict: Haarlem

In de nacht van zondag naar maandag 11 april is in de binnenstad van Haarlem een 23-jarige Amsterdammer zwaar mishandeld. Rijdend op zijn fiets werd hij van achter hard geslagen waarna hij met de fiets ten val kwam. Hij bleef enige minuten bewusteloos liggen, later bleek in het ziekenhuis dat hij diverse botbreuken in het gezicht had.