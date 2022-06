Gebruik gestolen pinpas na babbeltruc Amsterdam-West

Zaterdag 20 november 2021 is een hoogbejaarde dame woonachtig in Amsterdam-West slachtoffer geworden van een babbeltruc. Met haar bankpas is er tussen zaterdag 20 november en zondag 21 november omstreeks 22.00 uur op meerdere plekken in Amsterdam geld opgenomen en zijn er betalingen gedaan.

Omschrijving

Het 81-jarige slachtoffer wordt op zaterdagavond 20 november gebeld door twee zogenaamde bankmedewerkers. Er wordt de vrouw wijsgemaakt dat het noodzakelijk is dat zowel haar bankpas als wat waardevolle spullen bij haar thuis moeten worden opgehaald, zogenaamd zodat deze spullen veilig zijn. Vervolgens komen er twee ‘koeriers’ naar haar woning. De eerste komt haar bankpas en pincode ophalen. De tweede is een nep-politiemedewerker die haar waardevolle spullen komt ophalen en veiligstellen.

De vrouw is te goeder trouw en geeft alle spullen mee. Dan wordt zij door haar bank gealarmeerd dat er verdachte transacties hebben plaatsgevonden op haar rekening. Ze heeft door dat er iets niet klopt en blokkeert al haar bankpassen. Het kwaad is dan echter al geschied. Oplichters hebben met haar bankpas voor ruim 8000 euro gepind en betalingen verricht op verschillende plekken in Amsterdam.

Verdachten in zaak

Er is in deze zaak sprake van meerdere verdachten, maar het is niet duidelijk hoeveel, aangezien de vrouw twee keer door iemand gebeld is en er twee keer iemand aan de deur is verschenen als koerier. Op camerabeelden is een verdachte te zien die de bankpas van het slachtoffer gebruikt. Onbekend is of hij met het slachtoffer gebeld heeft en zich heeft voorgedaan als de bankmedewerker. Ook is niet bekend of deze pinner dezelfde persoon is die aan de deur van slachtoffer is geweest en de pinpas- en code heeft opgehaald.

De zogenaamde medewerkers hebben hun uiterste best gedaan om het slachtoffer met allerlei praatjes bang te maken en haar vertrouwen te winnen. Ze hebben het slachtoffer van 19.00 uur in de avond tot 01.00 uur in de nacht aan de telefoon gehouden en er zijn zelfs twee onbekende mannen in haar huis geweest. De bankmedewerkers zijn zo ver gegaan dat ze zelfs uit naam van de politie het vertrouwen van het slachtoffer hebben ingewonnen. Het vertrouwen van het slachtoffer is op meerdere manieren ernstig geschaad.

Pas op!

De politie wil benadrukken dat banken niet op deze manier werken. Wees extra alert zodra er gesproken wordt over het ophalen van bankpassen of waardevolle goederen. Ook zal de politie nooit bellen en een koerier naar je huis sturen om je waardevolle spullen op te halen. Oplichters proberen op allerlei manieren het vertrouwen van mensen te winnen. Wees alert en vertrouwt u de situatie nou niet, hang dan op en bel zélf naar uw bank of de politie.

Informatie delen

Weet u wie deze verdachte is of heeft u andere informatie over de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.