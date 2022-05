Diefstal bankpas & pinnen met de gestolen pas op verschillende locaties

Een nog onbekende man heeft in februari 2022 een bejaarde Amsterdammer met een babbeltruc weten te bestelen van zijn bankpas. Met die pas nam de man vervolgens een groot geldbedrag op. Wie is hij?

Omschrijving

Op donderdag 17 februari 2022 wordt een 80-jarige man uit Amsterdam in de late middag rond 17.45 uur gebeld op zijn huistelefoon. Een zogenaamde medewerkster van het fraudeteam van zijn bank vertelt hem voorkomen te hebben dat er een groot geldbedrag van zijn rekening kon worden afgeschreven. Nu rest alleen nog dat het slachtoffer zijn bankrekening en Wi-Fi moet beveiligen, maar daar helpt deze bankmedewerkster hem graag mee.

Het slachtoffer vertrouwt de medewerkster en doet dus wat hem gevraagd wordt. Het is noodzakelijk dat het slachtoffer een identificatiecheck doet, zo zegt ze. Dit houdt in dat hij zijn pincode moet inspreken na een pieptoon. Nadat het slachtoffer zijn pincode heeft ingesproken, zegt de medewerkster dat er een man langskomt om een virus op zijn Wi-Fi te bekijken.

Even later staan deze man inderdaad voor de deur en hij maakt foto’s van de modem van het slachtoffer. Maar daar blijft het niet bij: hij geeft aan dat de bankpas van het slachtoffer ook niet in orde is. De man neemt de bankpas daarom mee en zegt dat hij deze zal vernietigen.

De volgende ochtend blijkt al snel dat het slachtoffer het doelwit van oplichters is geweest. Er is op verschillende locaties gebruik gemaakt van zijn bankpas en zo een groot geldbedrag van zijn rekening afgeschreven.

Signalement verdachte

Camera’s hebben de man die de bankpas van het slachtoffer meenam op beeld vastgelegd. Dezelfde man staat ook beeld bij twee pintransacties. Zijn signalement:

- Man;

- Getinte huidskleur;

- Tussen de 25 en 35 jaar oud;

- Ongeveer 1.80 meter lang;

- Normaal tot stevig postuur;

- Kort, zwart haar;

- Donker gekleed;

- Donkere sneakers;

- Blauw mondkapje.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.