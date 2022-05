Diefstal bankpas, pincode en telefoon, poging diefstal geld

Omschrijving

Het slachtoffer wordt dinsdag 8 maart op zijn mobiele telefoon gebeld door een zogenaamde medewerker van de fraudedesk van zijn bank. Iemand zou geprobeerd hebben geld van de bankrekening van het slachtoffer af te schrijven en daarom moet zijn bankpas geblokkeerd worden, zo stelt de medewerker. Ook geeft hij aan dat de bankpas en pincode van het slachtoffer opgehaald moeten worden.

De medewerker maakt de afspraak met het slachtoffer om een koerier langs te sturen. Aan deze koerier moet het slachtoffer dan zijn pinpas, pincode én mobiele telefoon, aangezien hij daar mee bankiert, mee geven. Deze koerier zal zich identificeren middels een speciale ophaalcode. Het slachtoffer wordt gezegd dat hij later die avond zijn bankpas en telefoon weer terug krijgt.

Totdat de koerier arriveert wordt het slachtoffer ongeveer 1,5 uur telefonisch aan de praat gehouden. Na afgifte van zijn spullen aan de koerier, een jonge vrouw, wordt het slachtoffer op zijn huistelefoon weer gebeld door de medewerker. Dit keer meldt de medewerker dat het slachtoffer de lijn moet open houden tot zijn mobiele telefoon is teruggegeven. Dit zou om 20:00 uur gebeuren. Nadat om 20:00 uur niemand meer te horen is aan de andere kant van de lijn, hangt het slachtoffer de telefoon op. De volgende ochtend blijkt na een rusteloze nacht – het slachtoffer en zijn vrouw zijn erg ontdaan van alles – blijkt de man te zijn opgelicht. Gelukkig is door veiligheidsmaatregelen van zijn bank het niet gelukt geld van de rekening af te halen, maar zijn mobiele telefoon en bankpas heeft hij nooit teruggekregen.

Signalement verdachte

De zogenaamde koerier staat op beeld voorafgaand en na het ophalen van de mobiel en bankpas. Haar signalement:

- Vrouw;

- Lichte huidskleur;

- Ongeveer 1.60 meter lang;

- Rond de 20 jaar oud;

- Donkerblond, lang haar in een staart/knot met midden scheiding;

- Droeg een zwart lederen jasje, zwart shirt met opvallende print, vaal blauwe spijkerbroek met scheuren en zwarte laarsjes.

Informatie delen

Herkent u de vrouw op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.