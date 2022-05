Diefstal merkbrillen bij optiekwinkel Van Baerlestraat

Omschrijving

De jongen komt die dag rond 16.45 uur de winkel binnenlopen. Het is daar op dat moment erg druk. Hij neemt plaats aan een van de tafels en wacht rustig op zijn beurt. Wanneer een medewerkster de jongen op een gegeven moment gaat helpen, vertelt hij dat hij voor zijn verjaardag een bril van het merk Cartier mag uitzoeken van zijn vader. Hierop laat de medewerkster hem zes verschillende Cartier brillen zien. De jongen bekijkt de brillen en geeft aan dat hij zijn vader gaat bellen. Vervolgens belt de jongeman belt inderdaad met zijn vader, in het bijzijn van de medewerkster. De medewerkster krijgt de vader van de jongen zelf ook nog even aan de telefoon. Hij vertelt haar dat hij naar de winkel komt en dat zijn zoon even op hem moet wachten.

De jongen blijft aan de tafel met de brillen zitten terwijl de medewerkster één van de brillen gaat stellen. Dit doet ze in op een andere plek, ze loopt daarom even het verkoopgedeelte van de winkel uit en zo uit het zicht van de jongen. Terwijl ze dit doet, krijgt ze al direct een vreemd onderbuikgevoel. De medewerkster loopt snel weer terug de winkel in en ziet dan nog net de jongeman de winkel uitlopen. Direct kijkt de medewerkster naar de tafel waar de brillen lagen en ziet tot haar grote schrik dat vijf Cartier brillen met een totaal waarde van bijna 5000 euro er niet meer liggen. Als de medewerkster vervolgens de camerabeelden gaat bekijken, ziet ze dat op het moment dat zij even wegliep, de jongen de brillen oppakt en daarmee de winkel uitloopt.

Signalement verdachte

De verdachte in deze zaak is mogelijk minderjarig en krijgt daarom van het Openbaar Ministerie twee weken de tijd zich bij de politie te melden. Doet hij dit niet, dan worden er herkenbare beelden van hem extern gedeeld. Zijn signalement:

Man;

Rond de 16 jaar oud;

Donkere huidskleur;

Ongeveer 1.75 meter lang;

Slank postuur;

Kort zwart haar;

Droeg een blauwe spijkerbroek en donkerblauwe jas met capuchon van het merk The North Face.

Informatie delen

Ben jij deze verdachte? Meld je dan bij de politie. Heb je andere informatie over hem? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.