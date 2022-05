Dodelijk schietincident Fizeaustraat

Zaterdagavond 19 februari 2022 vindt op de Fizeaustraat in Amterdam-Oost een schietincident plaats. Even na 20.30 uur worden twee mannen daar beschoten en één van hen, de 41-jarige Rodney Mijnals, komt hierbij om het leven. Ondanks uitgebreid onderzoek van een Team Grootschalige Opsporing staat helaas nog niet vast wie de slachtoffers heeft/hebben neergeschoten en waarom. De politie is dringend op zoek naar meer informatie over de zaak, specifiek over drie daders en een voertuig.

Omschrijving

Rodney bevindt zich die avond samen met het andere slachtoffer – een vriend van hem – in zijn woning. Ze zijn wat aan het chillen als er rond 20.30 uur drie mannen via de achterdeur de woning stilletjes in komen lopen. Alle drie deze mannen zijn in het donker gekleed, hebben een capuchon op en dragen iets van gezichtsbedekking. Dan trekt één van hen een vuurwapen en richt dat op het hoofd van Rodney, zo verklaart de vriend van Rodney later. De vriend heeft door dat het foute boel is en ziet kans om via de voordeur weg te vluchten. Wanneer de vriend buiten wegrent, hoort hij een schot vallen. Op het moment dat hij de Fizeaustraat oversteekt, hoort hij nog een schot vallen en wordt vervolgens in zijn arm geraakt. Ondanks zijn verwondingen kan hij toch verder rennen en weet weg te komen. De vriend overleeft zo de beschieting. Dit geldt helaas niet voor Rodney: toegesnelde agenten treffen hem aan de achterzijde van de woning zwaargewond op straat aan en een arts geeft kort daarna ter plaatse aan dat hij is overleden.

Signalement en voertuig daders

De drie daders waren donker geklede mannen. Ze hadden alle drie iets voor hun gezicht, maar van één is bekend dat hij een donkere huidskleur heeft. Ze zijn vanaf de Fizeaustraat richting de achterkant van de woning van Rodney gelopen en daarna ook weer gevlucht via diezelfde straat. Het onderzoeksteam wil graag weten wie hen daar gezien heeft of waar zij naartoe zijn gevlucht. Mogelijk was dat met een auto: vlak voor en na het schietincident heeft een camera in Amsteldorp een auto gefilmd die misschien met het misdrijf te maken heeft. Het gaat om deze donkere Seat Leon Uit onderzoek blijkt dat het kenteken mogelijk begint met 71. Heeft u hier informatie over? Neem dan contact op met de politie.

Andere voertuigen

Behalve met de eigenaar van de Seat Leon wil het onderzoeksteam ook in contact komen met de bestuurders van twee donkerkleurige auto’s, een Volkswagen Golf en een Mercedes. Die Golf en Mercedes reden rond het schieten in de buurt van de Fizeaustraat.

Man keek naar huis slachtoffer

Verder wil het onderzoeksteam ook spreken met een man die kort voor het schieten opvallend heeft staan kijken richting het huis van Rodney Mijnals. Hij droeg die avond een helm en hij is ofwel een belangrijke getuige of hij was daar bijvoorbeeld namens de daders om te zien of Rodney thuis was.

Toedracht onbekend

De politie heeft na het schietincident een hoeveelheid drugs aangetroffen in de woning van Rodney. Het zou kunnen dat het de daders daarom te doen is geweest. De hoeveelheid drugs was te groot voor eigen gebruik en het onderzoeksteam er rekening mee dat hij actief was in de drugshandel en daarmee problemen heeft gekregen.

Er zijn ook echter ook. andere scenario’s. Het onderzoeksteam heeft de afgelopen maanden een beter beeld gekregen Rodney’s leven in Amsteldorp en sluit een conflict in de relationele sfeer niet uit, zoals problemen met familie, vrienden of buren. Weet u meer over een mogelijke toedracht? Laat het de politie weten.

Informatie delen

Kunt u het onderzoeksteam mogelijk verder helpen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.