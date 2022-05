Mishandeling eigenaar horecagelegenheid Utrechtsestraat

Wanneer de eigenaar van een horecagelegenheid aan de Utrechtsestraat op woensdagmiddag 8 september 2022 een groep personen aanspreekt die voor zijn zaak hangt, wordt hij vervolgens uitgescholden én het slachtoffer van een mishandeling. De politie is op zoek naar de man die hiervoor verantwoordelijk is en deelt daarom beelden van hem.

Omschrijving

Die middag houdt zich rond 16.30 uur een groep van vijf personen op voor de horecagelegenheid aan de Utrechtsestraat. Ze wachten daar om de naastgelegen coffeeshop in te mogen gaan. De eigenaar en klanten van de betreffende horecagelegenheid hebben last van de groep die heen en weer blijft lopen voor de zaak. Hierop spreekt de eigenaar één van de personen uit die groep aan en vraagt of ze ergens anders willen gaan staan. Vervolgens gaat hij verder met zijn werk.

Als even later blijkt dat de groep nog steeds voor zijn zaak staat, vraagt de eigenaar nogmaals aan dezelfde persoon of ze ergens anders willen gaan staan. De man en de andere personen uit de groep gaan echter niet weg. Daarom probeert het slachtoffer de beveiliging van de coffeeshop in te schakelen. Hij hoort op dat moment dat de man die hij twee keer heeft aangesproken ‘kanker homo’ naar hem roept, vervolgens loopt de man hard tegen het slachtoffer op.

De man loopt in eerste instantie iets verder, maar op het moment dat de beveiligers van de coffeeshop aan komen lopen, loopt de man toch weer dreigend op het slachtoffer af. Dan leunt de man even op een ander persoon om vervolgens zijn been op te tillen en met dat been een harde trap te geven tegen de borst van het slachtoffer. Het slachtoffer wordt hierdoor gelanceerd en valt 2,5 meter verder op de grond. Een scooter die net komt aanrijden kan het slachtoffer nog maar net ontwijken. De man loopt snel weg.

Door de val raakt het slachtoffer gewond en raken meerdere van de dure spullen die hij bij zich heeft (telefoon, laptop) voor ruim 1500 euro beschadigd.

Signalement verdachte

Het conflict, de mishandeling en een verdachte staan op beeld. Zijn signalement:

Man;

Donker getinte huidskleur;

Ongeveer 1.85 meter lang;

Gespierd postuur;

Zwarte vlechtjes;

Blauwe korte spijkerbroek;

Zwart t-shirt met korte mouwen, merk Nike;

Zwart/blauwe sportschoenen, merk Vans.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.