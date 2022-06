Mishandeling in supermarkt Rembrandtweg (Amstelveen)

Omschrijving

Het slachtoffer haalt die middag rond 15.30 uur boodschappen in de supermarkt. Wanneer hij wat gehaast door een gangpad loopt waar een aantal andere klanten staan, botst hij per ongeluk tegen de verdachte aan. De verdachte zegt vervolgens iets tegen het slachtoffer, die op zijn beurt weer reageert en er ontstaat een woordenwisseling tussen de twee. Dan loopt de situatie uit de hand en slaat de verdachte het slachtoffer opeens twee keer met de vlakke hand in het gezicht. Bij de tweede klap schopt het slachtoffer terug, maar de verdachte weet het slachtoffer vervolgens alsnog een harde vuistslag in het gezicht te geven. Het slachtoffer slaat richting de verdachte, maar krijgt nogmaals een vuistslag in het gezicht en valt op de grond. Hij weet op te staan en loopt richting de verdachte. Die geeft het slachtoffer opnieuw een vuistslag in het gezicht. Op dat moment schieten omstanders te hulp en halen de verdachte en het slachtoffer uit elkaar. Beide mannen vervolgen daarna hun weg door de winkel. Het slachtoffer weet op dat moment eigenlijk niet zo goed wat er gebeurd is. Hij kan zich herinneren dat hij ruzie kreeg met de verdachte en dat hij opeens op de grond lag. Maar wat er nog meer is gebeurd, weet hij niet meer. Wel heeft hij een flinke verwonding aan zijn gezicht. Later hoort hij van iemand anders wat hem overkomen is.

Signalement verdachte:

- man;

- lichtgetinte huidskleur;

- zwart kortgeknipt haar;

- zwarte snor;

- blauw mondkapje;

- zwart jasje met capuchon van het merk Under Armour;

- donkere trainingsbroek van het merk Under Armour;

- wit/grijze sneakers van het merk Nike;

