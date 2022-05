Poging overval Poolse supermarkt Meeuwenlaan

Dinsdagavond 27 juli 2021 probeert een nog onbekende man onder bedreiging van een vuurwapen een Poolse supermarkt aan de Meeuwenlaan te overvallen. De man komt in korte tijd meerdere malen in de winkel en lijkt in eerste instantie gewoon boodschappen te doen, maar blijkt dan toch andere plannen te hebben.

Omschrijving

Omstreeks 19.15 uur komt de onbekende man voor het eerst de supermarkt in en hij verlaat de supermarkt vrij snel weer. Na enkele minuten komt dezelfde man, opnieuw de supermarkt in, pakt een mandje en vervolgens een aantal boodschappen. Wanneer de man daarna bij de kassa komt, vraagt hij in gebrekkig Engels aan de medewerker hoeveel zijn boodschappen kosten. Als de medewerker de boodschappen scant, spreekt de man opeens een andere taal die de medewerker niet verstaat. Een vrouwelijke klant hoort het gesprek, geeft aan dat zij Frans spreekt en kan vertalen. De vrouw vertaalt voor de man dat hij geen geld bij zich heeft en dat hij dit gaat halen. Hierop verlaat de man de winkel en plaatst de medewerker zijn boodschappen onder de kassa.

Rond 19.45 uur komt de man de winkel weer binnenlopen en hij gaat direct naar de kassa waar de medewerker nog steeds staat. De medewerker pakt de boodschappen onder de kassa vandaan en scant deze opnieuw. Terwijl de medewerker bezig is, haalt de man opeens een vuurwapen tevoorschijn en richt deze op de medewerker. Ook gooit hij een blauw plastic tasje op de balie. De medewerker hoort de man “Kassa, kassa!” zeggen.

Hoewel de medewerker direct vermoedt dat het om een overval gaat, pakt hij snel zijn telefoon en loopt vervolgens van de kassa weg, om de balie heen, in de richting van de man. Hij is van plan de man vast te pakken en aan te houden. Kennelijk schrikt de man ervan dat de medewerker achter de balie vandaan loopt en er ontstaat een korte worsteling waarbij de man nogmaals het vuurwapen op de medewerker richt. Daarna slaat hij – zonder buit – op de vlucht.

Signalement verdachte

De poging overval en een verdachte zijn vastgelegd op beeld. Zijn signalement:

- Man;

- Lichte huidskleur;

- Donkere wenkbrauwen en donkere ogen;

- Ongeveer 1.75 meter lang;

- Normaal postuur;

- Droeg een zwarte muts en een zwart mondkapje, een zwarte jas met capuchon, een zwarte strakke broek en witte schoenen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.