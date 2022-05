Steekincident Lange Leidsedwarsstraat

Omschrijving

Eerder die zaterdagavond zijn een vaste klant van de betreffende horecagelegenheid en de onbekende man op straat tegen elkaar gebotst. Dit leidt blijkbaar tot boosheid bij de man: hij volgt de klant namelijk vervolgens al schreeuwend tot aan de horecagelegenheid. Bij de horecagelegenheid herkent de portier de vaste klant en laat hem binnen. De portier hoort dat de man dingen naar de klant blijft roepen en hij ziet dat de man in de directe omgeving van de horecagelegenheid blijft rondhangen nadat de klant naar binnen is gegaan.

Als de vaste klant na enige tijd de horecagelegenheid weer verlaat, waarschuwt de portier hem voor de onbekende man die nog steeds in de omgeving rondhangt. Samen lopen ze naar de man toe. Ze spreken hem aan en de portier vraagt hem rustig te stoppen met ruzie zoeken. De portier loopt daarna terug naar de horecagelegenheid en voegt zich weer bij zijn collega’s en de bezoekers.

Even later voelt de portier opeens een aantal klappen in zijn nek/rond zijn schouderbladen. Hij voelt dat hij opeens heel warm wordt en dat zijn rug begint te gloeien. Wanneer de portier snel omkijkt, ziet dat er iemand achter hem staat, de onbekende man die hij eerder die avond heeft aangesproken samen met de vaste klant. Direct daarna rent deze man weg in richting van de Leidsegracht en zakt de portier in elkaar. Al snel wordt duidelijk dat hij meerdere malen in zijn rug is gestoken door de man. De portier loopt hier ernstige lichamelijke verwondingen door op en moet in het ziekenhuis behandeld worden, maar hij verleeft het incident gelukkig wel.

Signalement verdachte

Het steekincident en een verdachte zijn op beeld vastgelegd. Zijn signalement:

- Man;

- Donker getinte huidskleur;

- Leeftijd wordt achter in de 20 geschat;

- Zo’n 1.75 meter lang;

- Mager postuur;

- Droeg een visserspetje (in eerste instantie), een zwarte trui met capuchon, een zwarte broek en zwarte gympen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.