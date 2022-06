Beschieting fietsenwinkel Admiraal de Ruijterweg

Omschrijving

De eigenaar van de winkel ziet vrijdagochtend vroeg bij het openen van zijn zaak dat er een aantal gaten in de voorruit zitten. Hij vraagt zich af hoe die gaten daar gekomen zijn: heeft er iemand stenen tegen de ruit gegooid of is het pand misschien beschoten? Als hij vervolgens binnen de beelden van de camera's aan de voorzijde van zijn winkel bekijkt, wordt snel duidelijk dat het laatste het geval is.

Om 04.07 die nacht komt er een persoon naar de winkel gelopen, hoogstwaarschijnlijk een man. De man komt vanaf de overzijde vanuit de hoek van de Bos en Lommerweg. Zodra hij dichtbij de winkel is, begint hij te rennen en pakt een vuurwapen uit de schoudertas die hij bij zich heeft. Daarna schiet hij drie keer richting de winkel en rent weg.

De toedracht van de beschieting is op dit moment onbekend en wordt verder onderzocht door de recherche.

Signalement verdachte

De persoon op de beelden is dus hoogstwaarschijnlijk een man. Hij droeg op het moment van de beschieting:

- Pet;

- Gezichtsbedekking;

- Vest met capuchon;

- Schoudertas;

- Joggingbroek;

- Sportschoenen.

Informatie delen

Weet u wie deze verdachte is of heeft u andere informatie over de zaak? Vul dan het tipformulier in.

U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.