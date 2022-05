Aangetroffen gestolen mobiele telefoons in Den Haag

Uit onderzoek bleek dat deze mobiele telefoons waren weggenomen op het Kingsland Festival in Amsterdam. Inmiddels zijn er van de 21 aangetroffen mobiele telefoons 16 teruggegeven aan de eigenaars. Op dit moment wachten er nog 5 mobiele telefoons op hun eigenaren. In de uitzending worden foto's getoond van deze 5 mobiele telefoons.

Vragen

Herkent u één van de telefoons of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.