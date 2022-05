Brandstichting bakkerij Leiden

Omschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat voor de brand de deur is vernield en vervolgens een brandbare vloeistof naar binnen is gegooid. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee personen die met zwarte jassen en met reflecterede strepen voor de bakkerij staan. Daarna is op de beelden te zien dat een raam van de deur wordt ingeslagen, een van de personen bij het gat van de deur een vuurtje houd waarna er brand ontstaat. Op de beelden is ook te zien dat een persoon wegrend en waarbij het lijkt alsof zijn hand in brand staat.