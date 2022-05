Betalen met vals geld Zoetermeer en Rotterdam

De verdachte deed dit in Zoetermeer en in Rotterdam. De verkopers zijn hierbij opgelicht voor honderden euro's. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze koper.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.