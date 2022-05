Mishandeling buschauffeur Katwijk

De passagier was in Katwijk opgestapt en was onderweg naar Leiden. Tijdens de rit checkte de passagier uit, maar stapte hij niet uit. Toen de chauffeur zijn bus bij de volgende halte stil zette, werd de passagier boos. De chauffeur wilde de passagier niet gratis vervoeren. Daarop heeft de passagier de chauffeur verschillende keren geslagen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte mannelijke passagier.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.