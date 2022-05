Winkeldiefstal Zoetermeer

Op zaterdag 11 december heeft er in een kledingwinkel aan de Promenade in Zoetermeer een winkeldiefstal plaats gevonden.

Op de camerabeelden is te zien dat de winkeldief de spullen die hij meeneemt eerst bij elkaar op een rek hangt. Daarna trekt hij de prijskaartjes van de kledingstukken en controleert of er geen beveiligingsmiddelen in zitten. Vervolgens stopt hij de kledingstukken in een grote tas en loopt de winkel uit zonder daar voor te betalen.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.