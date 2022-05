Winkeldiefstal Zoetermeer

Omschrijving

In de supermarkt wordt een lege winkelwagen met daarin een handscanner met een totale winkelwaarde van 204,63 euro aangetroffen. Het merendeel daarvan komt voor rekening van dure vleesproducten. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een man die een grote hoeveelheid dure vleesproducten pakt en in de winkelwagen legt. Even later is op de beelden te zien dat deze winkeldief de vleesproducten in een boodschappentas doet.