Meerdere schietincidenten en afpersing

De politie is op zoek naar getuigen en meer informatie over een reeks schietincidenten en een afpersing in de periode van 17 januari tot en met 29 maart van dit jaar.

Omschrijving

Op maandag 17 januari rond 01:45 uur wordt er meerdere keren, door een onbekende verdachte op twee de panden aan de Vierambachtsstraat geschoten. Het ene pand betreft een eet en drinkgelegenheid en het andere pand betreft een tabakwinkel.

Een aantal weken later, op vrijdag 4 maart rond 03:02 uur wordt er weer meerdere keren door een onbekende verdachte op de eet en drinkgelegenheid aan de Vierambachtsstraat geschoten. De politie is op dat moment nog steeds bezig met het onderzoek naar het eerste schietincident van januari.

Maar dan wordt er weer een paar weken later aangifte gedaan van een afpersing. De eigenaar van een carwash aan de Aelbrechtskade geeft aan op maandag 21 maart te zijn afgeperst. Drie donkere getinte mannen kwamen de carwash binnen en door één van de mannen werd een telefoon met open verbinding gegeven aan de eigenaar. Hij nam de telefoon aan het hoorde iemand tegen hem zeggen dat er een geldbedrag betaald moest worden. Als dit niet zou gebeuren dan zou hij het wel merken.

Slechts drie dagen later, op donderdag 24 maart rond 02:46 uur wordt er meerdere keren door een onbekende verdachte op de carwash aan de Albrechtskade geschoten. De politie start ook dan meteen een onderzoek gezien de gebeurtenis drie dagen voorafgaand het incident.

Vervolgens wordt er op dinsdag 29 maart rond 03:31 uur ook meerdere keren geschoten op een heel ander adres. Ditmaal schiet een nog onbekende verdachte op een pand aan de 2e Middellandstraat Rotterdam.

Tips

Vooralsnog heeft de politie niet voldoende informatie en vragen wij alsnog om uw hulp. Heeft u meer informatie omdat u iets verdachts gezien heeft of gehoord, dan komt de politie graag met u in contact. Beschikt u over beelden, zoals een deurbelcamera of dashcam, dan vragen wij u te kijken of daar iets op staat wat verband zou kunnen houden met één van de schietincidenten. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wilt u vertrouwelijk met de politie spreken, dan neemt u contact op met het Team Criminele Inlichtingen.