Oplichter van 79-jarige vrouw gezocht

Omschrijving

Hij belde haar om te vragen of ze net een bedrag naar een Duitse bank had overgemaakt? Toen de vrouw ‘nee’ zei, stelde hij haar gerust met de vraag of hij het voor haar zou proberen te onderscheppen. De vrouw reageerde daar positief op uiteraard en zo ging er van alles rollen. Vervolgens zag hij nog meer bedragen die werden afgeschreven en bij alles kon hij haar helpen. Ook installeerde ze apps op haar mobiele telefoon met aanwijzingen van de zogenaamde bankmedewerker. Uiteindelijk opperde hij nog dat de vrouw beter een goede beveiliging kon instellen op haar bankrekeningen en ook daar kon hij bij helpen. Er kwam zelfs iemand langs om het samen op de computer te installeren. Er werd toen een bitcoin account aangemaakt. Zelfs het paspoort van de vrouw werd hierbij gebruikt. De vrouw was zich van geen kwaad bewust en werkte aan alles mee.

Het slachtoffer voelt zich enorm opgelicht en in de maling genomen en is er uiteraard heel wantrouwig van geworden. Gelukkig heeft de bank geholpen en de bedragen vergoed. Maar degenen die dit op hun geweten hebben, willen we heel graag aanhouden.

Heeft u informatie? Herkent u de man die aan het pinnen is met de pas van de vrouw aan de Oude Watering en aan de Beijerlandselaan.

Of heeft u de man zien lopen bij het huis van het 79-jarige slachtoffer aan de Kortgenestraat in Rotterdam-Zuid?