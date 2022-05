Inbraak - Grevelingen - Tilburg

Omschrijving

De dader neemt best wel even de tijd om er zeker van te zijn dat de bewoners niet thuis zijn. Hij hangt zo even rond en bij het huis, totdat hij zeker weet dat de kust veilig is. Sterker nog, op de beelden is ook te zien dat de inbreker op meerdere dagen voor de inbraak ook ’s nachts bij het huis is geweest om de boel alvast goed te verkennen. En op de dag van de inbraak zelf, 11 februari, is hij er dus weer. Deze keer gaat hij daadwerkelijk naar binnen. Via de badkamer dus. Het hele huis wordt overhoop gehaald en uiteindelijk zijn er 3 autosleutels meegenomen. Eén van die sleutels hoorde bij een Range Rover Evoque. En die werd ook inderdaad gestolen. Een paar dagen later werd hij in Tilburg weer teruggevonden.