Vernieling - Piet Heinkade - Vlissingen

Laatste update: 03-05-2022 | 08:30 Zaaknummer: 2022036018 Datum delict: 09-02-2022 Plaats delict: Vlissingen / Middelburg

Op woensdagavond 9 februari wordt een politieauto op de Piet Heinkade in Vlissingen met de tekst 'ACAB' bespoten. Het staat voor All Cops Are Bastards. Het moet professioneel verwijderd worden. De volgende ochtend blijkt dezelfde afkorting nu in rood gespoten te zijn op het politiebureau aan de Breestraat in Middelburg. Ook dit kost weer geld om weg te halen.