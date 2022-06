Woninginbraak - Berkelseweg - Berkel-Enschot

Drie mannen zijn vrijdagavond 7 januari 2022 gefilmd terwijl ze inbraken in een woning aan de Berkelseweg in Berkel-Enschot. Bij de inbraak werden onder meer enkel tassen en merkkleding gestolen.

Omschrijving

Het gaat om drie inbrekers. Ze lopen door de tuin van een huis aan de Berkelseweg en zoeken een manier om binnen te komen. En daar nemen ze even de tijd voor. Even goed naar binnen kijken.. is de kust veilig.. Dan komen ze uit in de achtertuin en lopen daar wat heen en weer. Ze rommelen wat bij de achterdeur. Als ze die niet snel genoeg open krijgen proberen ze hem open te trappen. Nog lukt het niet. Dan maar met een koevoet proberen. Uiteindelijk krijgen ze het voor elkaar.



Binnen halen ze het huis overhoop en sjouwen met een grote zak spullen naar buiten. Ze gebruiken zelfs een buggy om spullen mee te vervoeren. Ook een fiets gaat mee. Denkt u te weten wie de mannen op de beelden zijn? Laat het weten!