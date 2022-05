Wie herkent deze overvaller?

Omschrijving

Zaterdagmiddag 30 april is een gewapende overval gepleegd op het Western Union geldwisselkantoor aan de Hendrik Mandeweg in Beverwijk. De overvaller staat op beeld en wij vragen uw hulp bij het oplossen van deze zaak.

Na de overval, waarbij de dader een personeelslid bedreigde met een vuurwapen, fietst hij weg op een blauwe Gazelle damesfiets, type Bahia. Uit onderzoek is gebleken dat hij is weggefietst via de Overboslaan en het Foreestpad in de richting van het Willem Alexanderplantsoen, waar hij in de sloot aldaar zijn fiets dumpte in het water.

Van de overvaller is het volgende signalement bekend:

- Man;

- hij droeg die dag een donkergekleurde jas van het merk Parajumper

- zwarte broek

- donker mondkapje;

- spreekt Nederlands

- leeftijd onbekend