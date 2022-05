Woninginbraak - Hoofdstraat - Heeswijk-Dinther

Omschrijving

Via een plat dak wisten ze via een slaapkamerraam een woning binnen te komen. Ze namen een gouden ketting mee, een geluidspeaker en een kleine kluis. Het vervelende is dat er geen geld in zat, maar wel veel spullen met emotionele waarde. Zoals foto’s en zelfs een koninklijke onderscheiding. Ze kunnen daar niets mee, dus dit is meteen een oproep aan de inbrekers: zorg dat die spullen terugkomen, maak het leed daarmee een stuk minder. En aan u de vraag: herkent u deze mannen? Helpt u mee ze te vinden? Laat het weten!