Pinpasfraude - Roskildeweg - Groningen

De politie zoekt nog een man die samen met een andere op 14 augustus een flink geldbedrag heeft buitgemaakt. Ze hebben met een gestolen pinpas gepind bij een elektronicawinkel aan de Roskildeweg in Groningen. Daarnaast is er ook een zeer aanzienlijk contant geldbedrag door middel van een babbeltruc overgenomen van het slachtoffer.

In de uitzending van Opsporing Verzocht zijn op 10 januari beelden vertoond van twee personen die worden verdacht van het pinnen met een gestolen pinpas bij de elektronicawinkel. Na de uitzending is er een tip binnengekomen, waarmee we verder kunnen in ons onderzoek. Mede daarom hebben we de beelden van de vrouwelijke verdachte offline gehaald. We vragen iedereen die haar foto of de foto van het duo heeft gedeeld, om die foto ook te verwijderen. We zijn nog steeds wel op zoek naar de mannelijke verdachte. Weet u wie hij is? Neem dan contact met ons op!

Omschrijving

Het slachtoffer werd opgebeld door een zogenaamde bankmedewerker met de boodschap dat ze op dat moment zou worden gehackt. De verdachte wist haar vertrouwen te winnen. De medewerker vroeg of de vrouw onlangs nog geld had gepind en dit bleek het geval te zijn. Vervolgens werd ze gevraagd om dit contante geld samen met haar pinpas en pincode af te staan aan een koerier. Het ging daarbij om een groot contant geldbedrag. Volgens de bankmedewerker zou het geld en haar pinpas/pincode veilig worden opgeborgen in een kluis van de bank.

Niets bleek minder waar. Uiteindelijk is er door een man en een vrouw een forse aankoop gedaan bij een elektronicazaak in Groningen. Later die avond is er ook met de pas nog gepind bij een Geldmaat. Herkent u de man? Of heeft u andere tips of informatie over dit onderzoek? Laat het ons dan weten. U kunt bellen met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.