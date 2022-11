Wico van Leeuwen al ruim vijf maanden vermist

Laatste update: 01-11-2022 | 11:56 Zaaknummer: 2022333631 Datum delict: 17-05-2022 Plaats delict: Borculo

Wico van Leeuwen werd voor het laatst gezien in mei van dit jaar, daarna ontbreekt van hem ieder spoor. In het onderzoek naar zijn vermissing zijn inmiddels onder andere twee woningen in Borculo onderzocht, maar helaas werd niets gevonden dat opheldering kon geven wat er met Wico is gebeurd of waar hij zou kunnen zijn. Een groot onderzoeksteam doet onderzoek naar zijn verdwijning. Vanavond vragen we in Opsporing Verzocht uw hulp. Opsporing Verzocht is vanavond te zien op NPO1 om 21:30 uur.