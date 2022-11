Brandstichting Porsche Utrecht

In de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 september is de peperdure Porsche Panamera van voetballer Mohamed Ihattaren in brand gestoken. De auto stond geparkeerd aan de Bernadottelaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Nog altijd is de recherche druk met het onderzoek.

Omschrijving

Rond 03.00 uur kwam de melding van de autobrand binnen bij de brandweer en politie. Op het moment dat de hulpdiensten de straat inreden, konden ze geen hand voor ogen zien door de enorme rookontwikkeling die was ontstaan door de brand.

Cameratoezicht

Op beelden van cameratoezicht is te zien hoe de auto rond 03.00 uur in brand vliegt. Wie de auto is brand steekt, is helaas niet te zien. Op beelden van cameratoezicht is te zien hoe de Porsche van Ihatarren in brand vliegt.

Onderzoek

Onlangs is er zeer interessante informatie binnengekomen. Wat die informatie inhoudt kan de politie nog niet zeggen. De politie doet nu een dringend beroep op het publiek om naar voren te komen met informatie als ze iets weten over zowel de personen die achter de brand zitten als het motief van de brand.