Explosief ontploft bij bedrijfspand in Utrecht

In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 november ontploft een explosief bij een autoglasbedrijf aan de Positronweg in Utrecht.

Omschrijving

Als agenten ter plaatse komen, zien ze dat er een brandje woedt bij de ingang van het bedrijf. Dat brandje wordt geblust en de politie start een onderzoek.

Op basis van bewakingsbeelden gaat de politie ervan uit dat er sprake is van één verdachte. Het gaat om een man gekleed in een donkere broek, lichtkleurige bovenkleding, lichtkleurige handschoenen en een pet. Na de explosie is hij te voet gevlucht via de Nautilusweg richting de Savannahweg. De beelden waarop de verdachte te zien is, worden op dit moment door de recherche onderzocht.

Dashcam

De politie is op dit moment naarstig op zoek naar meer beelden waarop de dader van de explosie te zien is, bijvoorbeeld op beelden van een dashcam. Reed u in de nacht van 11 op 12 november in de omgeving van de Positronweg op bedrijventerrein Lage Weide en heeft u een dashcam? De politie wil uw beelden dan heel graag bekijken.