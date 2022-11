Man (81) voor ruim 24.000 euro opgelicht

Omschrijving

Op dinsdagmiddag 11 oktober wordt het slachtoffer gebeld met de boodschap dat er geld van zijn bankrekening wordt overgeschreven naar vreemde rekeningen in het buitenland. Het slachtoffer moet even een applicatie op zijn telefoon downloaden, zodat de medewerker kan meekijken naar de activiteiten op de rekening. In werkelijkheid maken de daders hiermee alle gegevens buit. De bankmedewerker ziet toevallig ook dat er in de voorgaande week 10.000 euro contant is afgehaald. Het slachtoffer geeft aan dat hij dat inderdaad heeft gepind en thuis 2 enveloppen met elk 5.000 euro heeft liggen.

De medewerker geeft aan dat er een koerier langskomt om de pinpas op te halen, zodat deze geblokkeerd kan worden. Ook is het handig als het slachtoffer gelijk zijn telefoon meegeeft, zodat de zogenaamde virussen eraf gehaald kunnen worden. En als klap op de vuurpijl neemt de koerier de 2 enveloppen met geld mee, zodat dit bedrag weer veilig op de rekening kan worden gestort.

Shoppen bij Bijenkorf

Maar zelfs dan zijn de daders nog niet klaar. Eerst halen ze bij een pinautomaat geld van de rekening en later die avond besluiten ze om nog even uitgebreid te gaan shoppen op de dure herenafdeling van de Bijenkorf in Amsterdam. Op hun dooie gemak passen de 3 mannen verschillende jassen, zo valt te zien op bewakingsbeelden. Uiteindelijk betalen ze hun aankopen met de pas van het slachtoffer. Al met al is het slachtoffer in één dag meer dan 24.000 euro armer.

Verdachte 1 (foto links) heeft een donker getinte huid, met kort zwart haar. Hij droeg die avond een zwart jack, met daaronder een grijs vest met zwarte mouwen. Daaronder had hij een donkerkleurige spijkerbroek en zwarte schoenen aan.

Verdachte 2 (foto midden) heeft een iets donkerder huid dan verdachte 1, met zwart opgeschoren haar. Hij droeg die avond een grijze trui, een blauwe spijkerbroek met kapotte kniestukken en witte sneakers. Hij droeg een bril met getinte glazen en goudkleurige pootjes.

Verdachte 3 (foto rechts) heeft een lichtgetinte huid en zwart haar. Hij droeg die avond een donkergroene hoodie, een zwarte spijkerbroek, gekleurde sneakers en een zwarte pet.