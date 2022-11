Plofkraken – juwelier en fastfoodketen – Lelystad Laatste update: 29-11-2022 | 15:15 Zaaknummer: 2022292935 Datum delict: 04-10-2022 Plaats delict: Lelystad Begin oktober vonden twee plofkraken vlak na elkaar plaats in Lelystad. De eerste was in de nacht van zondag 2 op maandag 3 oktober bij een fastfoodketen aan het Bataviaplein. De tweede een nacht later bij een juwelier aan De Wissel. De verdachten gingen er beide keren zonder buit op de fiets vandoor. Ze laten een grote ravage achter. De politie is meteen een onderzoek gestart, maar heeft de verdachten niet meer aangetroffen in de omgeving. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Plofkraak fastfoodketen Bataviaplein

Het begon met een melding van een harde knal rond 01.30 uur ’s nachts in de nacht van zondag 2 op maandag 3 oktober bij een fastfoodketen aan het Bataviaplein. De beveiliging zag twee personen wegrennen. De knal bleek te zijn veroorzaakt door explosief materiaal. Hierdoor werd een gat in de voordeur van de fastfoodketen geblazen. De daders gingen er zonder buit op de fiets vandoor richting de Museumweg en reden vervolgens over de fietsbrug naar de woonwijk de Boeier. Signalement:

Verdachte 1: Donkere boven- en onderkleding;

Donkere capuchon op;

Rijdend op een fiets met licht/wit zadel(bedekking) en lichtkleurig damesframe en kettingkast. Verdachte 2: Donkerblauwe of –groene jas;

Licht getinte huidskleur;

Donkere handschoenen;

Donkere boven- en onderkleding;

Donkere capuchon op;

Gele rugzak met zwart ovaalvormig vlak op de voorzijde;

Rijdend op een fiets met donkere kettingkast en bagagedrager, voorzien van rode achter reflector. Plofkraak juwelier De Wissel

De volgende nacht werd er weer een melding gedaan van een harde knal, dit keer bij een juwelier op De Wissel. De melding kwam binnen in de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 oktober rond 03.30 uur ’s nachts. Ook hierbij werd de knal veroorzaakt door explosief materiaal. Hierdoor konden de daders door het rolluik van de juwelier klimmen en in het halletje voor de winkel terecht komen. Dit keer gaat het om drie daders. Zij proberen nog de voordeur en de vitrine open te breken, wanneer dit niet lukt gaan zij er snel vandoor. Ze fietsen via de Neringpassage in de richting van de Neringweg. Vervolgens fietsen ze via de Agoraweg, langs het Agora theater, naar de Agorabaan.

Vragen Ken of herken jij een van de daders? Of weet jij meer over deze plofkraken? Bel dan met de opsporingstiplijn (gratis) via 0800-6070. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. Tips en beeld kunnen ook doorgegeven worden via onderstaand tipformulier.

Afbeeldingen