Steekincident Zambesidreef Utrecht

Op de kruising van de Zambesidreef met de Ossenwagendreef fietst de jongen en moet op die kruising dan een oudere man op de fiets ontwijken, dat lukt niet helemaal en ze komen in botsing. Uit het niets valt die man de jongen dan aan met een steekwapen. Hij steekt de jongen en fietst dan door. Het slachtoffer is enorm geschrokken en loopt met z'n fiets aan de hand terug naar huis. De man gaat er dan fietsend vandoor richting van de Nijldreef. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gegaan.



De politie startte direct een onderzoek en kon met behulp van getuigenverklaringen een verdachte aanhouden. De verdachte, een 51-jarige man uit Utrecht, is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar door rechercheurs gehoord.