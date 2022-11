Man gezocht na explosies

Op zondag 11 september 2022 omstreeks 06.15 uur waren er twee ontploffingen bij een restaurant aan de Hoofdweg in Hoofddorp nadat een onbekende man zwaar vuurwerk gooide. Hij vertrok op een donkerkleurige scooter met zilveren bagagedrager in de richting van de Kruisweg om daarna weer terug te rijden in de richting van de Van Heuven Goedhartlaan. Er zijn duidelijke camerabeelden van deze verdachte met een opvallend loopje. Wie is deze man? Als u informatie heeft, neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of bel anoniem met 0800-7000.

Ongeveer een uur voor het incident komt er een man wat vragen aan het personeel van het restaurant dat dan bij de ingang staat. Nadat hij meermaals vertrekt en terugkomt, uit hij bedreigingen naar de aanwezigen. Daarna komt hij niet meer terug. Hij valt op door zijn gedrag en door zijn bijzondere waggelende manier van lopen. Dan stopt er rond 06:15 uur een scooter bij het restaurant. Het personeel is inmiddels vertrokken en de eigenaar ligt in zijn woning boven het restaurant te slapen. De man met integraal helm en gekleed in een blauwe jas en lichte broek loopt dan naar het pand. Opvallend is hier ook de manier van lopen, die tevens wat waggelend lijkt. De dader kijkt even rond en gooit dan vlug twee stuks zwaar vuurwerk. Hij vertrekt daarna op zijn scooter. Door de twee ontploffingen die volgen ontstaat er veel schade en een kleine brand. De eigenaar weet het gelukkig snel te blussen en niemand raakt gewond.

Vragen

Gezien de overeenkomsten tussen de onbekend man eerder in de ochtend en de dader die daarna het vuurwerk gooit, zou het vermoedelijk om dezelfde persoon kunnen gaan. Wie weet wie deze man is? Herkent u zijn opvallende, beetje waggelende loopje? Misschien herkent u hem in combinatie met de donkerkleurige scooter met zilveren bagagedrager? Of heeft u meer informatie over deze zaak? Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0800-6070 of bel anoniem met 0800-7000.