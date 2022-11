Wie herkent deze overvallers?

Op zaterdagmiddag 22 oktober jl. heeft een gewapende woningoverval plaatsgevonden op de Havenpoort in Nieuw-Vennep. Drie mannen hebben onder bedreiging van een vuurwapen diverse goederen weggenomen. Hierbij werd de bewoner ook vastgebonden. De verdachten zijn vastgelegd op camerabeeld als zij met de buit wegvluchten. Vanavond in Opsporing Verzocht aandacht voor deze zaak.

Omschrijving

Omstreeks 13.45 uur werd er aangebeld bij de woning van de 46-jarige man. Hij heeft een bedrijf aan huis en is daarom ook niet verbaasd als hij drie onbekende mannen voor de deur ziet staan. De man begeleidt hen naar de bedrijfsruimte. Daar gaat het mis. Nadat hij de deur heeft geopend en zich omdraait naar de mannen, kijkt hij recht in de loop van het vuurwapen. Hij werd direct overmeesterd door de mannen. Ze raken verwikkeld in een worsteling. De man wordt daarna mishandeld. Zo wordt hij meerdere keren geslagen en hardhandig op de grond gewerkt. Een van de daders had een mes bij zich. Vervolgens wordt de man vastgebonden. Terwijl het slachtoffer vastgebonden zit, wordt zijn woning doorzocht en stelen de overvallers diverse goederen waaronder Pokémonkaarten, contant geld en kleding. Na angstige minuten voor het slachtoffer vertrekken de overvallers via de achtertuin. De bewoner laten ze met onder andere hoofdletsel achter. Tijdens hun vlucht zijn ze vastgelegd op camera.

Aanhouding

Vandaag, 8 november 2022, is een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de gewapende overval. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zit in volledige beperkingen. Daarom wordt op dit moment geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt.

Opsporing Verzocht

De recherche in Haarlem is nog op zoek naar twee verdachten. Vanavond vraagt de politie aandacht voor deze zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht. Helpt u ons mee? Kijk vanavond naar Opsporing Verzocht om 20.30 uur op NPO1.