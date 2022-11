Inbraak woning Overschiestraat

Laatste update: 09-11-2022 | 13:00 Zaaknummer: 2022154568 Datum delict: 23-07-2022 Plaats delict: Amsterdam

Op zaterdag 23 juli 2022 wordt aan de Overschiestraat in Amsterdam-West ingebroken in een woning in een appartementencomplex. Rond 17:30 uur wordt opgemerkt dat de voordeur van een woning niet meer op slot is. Ook is er een slaapkamerraam aan de voorzijde van de woning geforceerd. Eenmaal in de woning is het overduidelijk dat de woning is doorzocht: kastdeuren staan open en diverse dozen zijn geopend. Dan blijkt dat de volgende goederen ontvreemd zijn, waaronder een stofzuiger, luxe merkspullen en sieraden. De politie deelt beelden van twee vrouwelijke en één mannelijke verdachte. Kijkt u mee?