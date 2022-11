Openlijke geweldpleging Spui

In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juli heeft in een fietsenstalling op het Spui een openlijke geweldpleging plaatsgevonden. Een Amsterdams stel wil na een avondje stappen naar huis gaan als ze in de stalling belaagd en mishandeld worden door een groep jongens. Van één van deze jongens weet een getuige later een foto te maken. De politie deelt een onherkenbaar gemaakte versie van de foto en roept de afgebeelde verdachte op zich te komen melden. Doet hij dit niet, dan gaat de foto twee weken later alsnog volledig herkenbaar naar buiten.

Omschrijving

De slachtoffers – een man en vrouw van achterin de twintig – pakken die nacht rond 03.00 hun fiets. Terwijl het mannelijke slachtoffer dit aan het doen is, valt een andere fiets in de fietsenstalling op het Spui om. Vervolgens komt er een groep jongens op hem af en één van de jongens geeft aan dat het slachtoffer de gevallen fiets op moet pakken. Er ontstaat een woordenwisseling tussen het mannelijke slachtoffer en de groep jongens. Het vrouwelijke slachtoffer merkt dat het geen prettig gesprek is en probeert de boel te sussen, maar de situatie escaleert dan volledig. Eerst krijgt het vrouwelijke slachtoffer een harde klap en valt op de grond. Wanneer het mannelijke slachtoffer haar probeert te verdedigen, wordt ook hij naar de grond geslagen en geschopt. Nu probeert het vrouwelijke slachtoffer haar vriend te ontzetten, maar ze weet niet te voorkomen dat hij toch fors mishandeld wordt. De vrouw zet het op een gillen, omstanders komen op het tumult af en de jongens slaan uiteindelijk op de vlucht. Een getuige van de mishandeling herkent later één van de gevluchte jongens en weet een foto van hem te maken.

De slachtoffers gaan naar het ziekenhuis om zich medisch te laten checken. Daar blijkt dat ze beide een hersenschudding hebben opgelopen en anders letsel in hun gezicht, zoals schrammen, bloeduitstortingen en verdikkingen.

Oproep verdachte

De slachtoffers zijn aangevallen door een groepje van waarschijnlijk drie jongens. Een getuige van de mishandeling herkent later één van de jongens en weet een foto van hem te maken. Op de foto staat een jonge jongen, hij wordt rond de 17 geschat. Hij heeft een lichte huidskleur, lichtblond haar en volle lippen. Vanwege zijn vermoedelijk minderjarige leeftijd krijgt hij van het Openbaar Ministerie twee weken de tijd om zich bij de politie te melden voordat de betreffende foto herkenbaar naar buiten wordt gebracht.

Informatie delen

Bent of kent u de verdachte? Of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.