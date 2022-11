Plofkraak Tussen Meer

Omschrijving

Signalementen

In deze zaak is er sprake van twee verdachten, die beide in het donker gekleed zijn. Ze kunnen als volgt worden omschreven:

NN1:

Bestuurt de scooter

Draagt donkere kleding en zwarte sneakers

Draagt een glanzende, zwarte helm met over de bovenzijde twee lichte strepen

NN2:

Zit achter op de scooter

Draagt een donkere jas met capuchon

Draagt daaronder een wit hemd of shirt of we zien een stuk van zijn witte ondergoed

Draagt witte sneakers

Draagt grijzige handschoenen

Draagt een mat-zwarte helm met over de bovenzijde twee lichte strepen met daaronder een bikakmuts

Gevaarsetting

Plofkraken hebben een grote impact op de omgeving. De schade loopt vrijwel altijd in de duizenden euro’s. Het zorgt voor grote schade, maar heeft ook veel impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden en van mensen die ’s nachts over straat moeten. De politie wil dan ook graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn.

Vragen

Wie kent of herkent de verdachten op de beelden – in combinatie met de vermoedelijk bezeerde enkel van één van de verdachten? Wie heeft informatie over de scooter, met gestolen kentekenplaat? Alle informatie is welkom en kan ook anoniem gegeven worden. U kunt uw informatie telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070 of via het onderstaande tipformulier. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.