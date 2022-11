steekincident - Singel - Amsterdam

In Opsporing Verzocht was dinsdag 1 november 2022 onder meer aandacht voor de steekincident waarbij een 22-jarige Brit om het leven is gekomen. Dat gebeurde in de nacht van 31 mei op 1 juni aan het Singel in Amsterdam. Er zit een verdachte vast, maar de politie zoekt nog altijd een aantal belangrijke getuigen, die tijdens die fatale nacht in Amsterdam waren en mogelijke informatie hebben. Er werden beelden van hen getoond in de hoop dat ze zich bij de politie melden.

Omschrijving

Danny Castledine was samen met een vriend in Amsterdam. In de loop van de nacht raakten de twee elkaar kwijt. Danny liep daarna richting het Centraal Station en raakte daar aan de praat met een man uit België. De twee liepen samen via de Martelaarsgracht en de Spuistraat richting het Singel waar Danny werd neergestoken en overleed. Later die ochtend hield de politie in Amsterdam-Zuid de 22-jarige Belg aan. Hij wordt verdacht van het doodsteken van Danny.



Ontbreken spullen

Tijdens het onderzoek bleek dat een aantal van de persoonlijke spullen van Danny ontbraken, waaronder zijn telefoon en mogelijk zijn horloge. Deze spullen zijn niet aangetroffen bij de verdachte toen hij aangehouden werd, dus is de vraag waar deze spullen zijn gebleven. Deze eigendommen van Danny zijn belangrijk voor het rechercheonderzoek, maar ook voor de familie.



Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden zijn personen te zien die, mogelijk zonder het zelf te weten, in het bezit zijn van de genoemde spullen. Zo is een fietser met een Actiontas te zien die over het Kattengat rijdt en iets opraapt. Kort daarvoor is de verdachte langs die plek gevlucht en heeft daar mogelijk de telefoon of het horloge van Danny verloren. De politie wil graag weten wie de fietser met de Actiontas is en wat hij precies heeft opgeraapt.



De verdachte die later werd aangehouden is op bewakingsbeelden te zien in de stationshal van Amsterdam-Centraal. Hij ligt daar te slapen op een bankje en bij zijn voeten ligt een tasje met daarin mogelijk spullen van het slachtoffer. Op enig moment komt een onbekende man, die zelf een Adidas rugtas draagt, aangelopen en neemt het tasje van de verdachte mee. De politie komt graag in contact met deze man.



Behalve de man en de fietser zoekt de politie nog drie andere getuigen. De verdachte was namelijk in de uren na de steekpartij in het gezelschap van een man in een rode jas. Met deze man loopt hij op bewakingsbeelden door het centrum van Amsterdam. Later valt de man met de rode jas samen met de verdachte in slaap op een bankje in het Centraal Station. De politie wil weten wie deze man is, hij heeft een donkere huidskleur, vermoedelijk dreads en kan mogelijk meer vertellen over de verdachte.



Ook zijn er twee taxichauffeurs die misschien iets gezien hebben. In de buurt van het Singel waar Danny is neergestoken, stopte die nacht een taxi. Waarschijnlijk was dit een Toyota Prius die op de bewakingsbeelden voorbijrijdt. Deze taxi heeft een tijdje stilgestaan op het Singel, waarschijnlijk omdat er een chauffeurswissel plaatsvond. Met allebei de chauffeurs van de taxi wil het rechercheteam graag in contact komen, omdat ze mogelijk iets hebben gehoord of gezien van de steekpartij.

Bent u een van de genoemde getuigen of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.