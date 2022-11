Wie herkent deze agressieve verkeersdeelnemer?

Donderdag 19 mei 2022 omstreeks 19.00 uur op de Nassaukade in Amsterdam wordt een vrouw in haar eigen auto aangevallen en mishandeld door een agressieveling in het verkeer. De vrouw heeft veel pijn gehad aan haar verwondingen in haar gezicht. Ook heeft zij forse schade aan haar auto. Maar los van alle fysieke en materiele schade, heeft het voorval veel impact gehad op haar gevoel van veiligheid. Wie is hier voor verantwoordelijk? De politie deelt foto’s in de hoop om zo achter zijn identiteit te komen.

Omschrijving

Het slachtoffer, een 65-jarige vrouw, rijdt die avond in haar auto en ziet een scooter met twee personen slingeren op de weg: ter hoogte van de Jacob Catskade, net over de brug richting het Nassauplein. Bij de verkeerslichten gebaart zij via de spiegels dat ze aan de kant moeten gaan. Hierop probeert de bestuurder van de scooter, de verdachte, haar spiegel stuk te trappen. Ze rijdt weg.

Als zij even later stil staat bij de verkeerslichten, komt de bestuurder op haar afgerend. Hij balt zijn vuisten en slaat haar raam in, schreeuwt hard en raakt haar met meerdere vuistslagen op haar hoofd en in het gezicht. Daarna gaat de verdachte er vandoor, in de richting van de Spaarndammerbuurt. Het slachtoffer rijdt direct door naar het politiebureau aan de Houtmankade. Daar beseft ze pas wat ze heeft meegemaakt.

Signalement

Deze jongeman kan als volgt worden omschreven:

Man

20 tot 30 jaar oud

Licht getinte huidskleur

Donker plat en kort haar (helmkapsel) en donkere wenkbrauwen

Geen baardgroei

Slank en lang postuur

Draagt een zwart Tpac T-shirt, met donkere jeans en zwarte sneakers met een rode zool aan de onderkant (bij weglopen)

Opvallende ‘sleeve’ tattoo op rechter onderarm

Droeg witte oordopjes

Vragen

Wie kent of herkent de man op de beelden? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.