Wie is deze verdachte van een straatroof aan het Frederiksplein?

Omschrijving

Omstreeks 19.00 uur loopt het slachtoffer naar zijn fiets, die daar geparkeerd staat. Op het moment dat hij zijn fiets van het slot haalt wordt hij door een onbekende man met kracht vastgehouden en naar achteren getrokken. Hierbij valt zijn kostbare horloge op de grond. Het horloge wordt direct van de grond gepakt. Twee mannen, waaronder de verdachte, rennen daarna weg in de richting van de Amstel, slaan daar rechts af en rennen in de richting van de Sarphatistraat.

Aanhouding

Een andere verdachte kan na een korte achtervolging worden overgedragen aan de politie. Helaas kon deze man niet leiden tot de identiteit van deze tot op heden nog onbekende verdachte.

Signalement

De verdachte kan als volgt worden omschreven:

- Man

- Normaal postuur

- Lichtgetinte huidskleur

- Donker kort haar

- Bril

- Snor en baardje

- Donkerkleurige jas

- Zwarte broek met vegen/gaten

- Witte sneakers

Vragen

Herkent u de verdachte op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.