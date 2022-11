Wie neemt hier geld op met een gestolen bankpas in Osdorp?

Dinsdag 19 juli wordt een 72-jarige Amsterdammer het slachtoffer van een babbeltruc. Pas als het slachtoffer de volgende dag haar bankrekening bekijkt, ziet zij dat er geld is afgeschreven. Het slachtoffer laat direct haar bankpas blokkeren, maar het kwaad is dan al geschied. Er is diezelfde dag nog voor bijna 4000 euro van haar rekening afgeschreven, hoofdzakelijk bij een pinautomaat aan de Osdorper Ban in Amsterdam West. Kijkt u mee naar de beelden van de verdachte?

Omschrijving

Signalement

De verdachte kan als volgt worden omschreven:

-Man

-Donker getinte huidskleur

-Gezet en fors postuur

-Rond de 160 tot 165 centimeter lang

-Rond de 30 jaar oud

-Donkerkleurige pet

-Zwarte broek met witte streep

-Witte gympen

-Blauw trainingsjasje met witte streep

Kwetsbare ouderen

Opnieuw een kwetsbare oudere die voor duizenden euro’s is opgelicht door een babbeltruc. Door te praten met ouderen in uw omgeving en hen te waarschuwen voor dit soort praktijken, hopen we dit een halt toe te roepen. Trap er niet in!

Vragen

Wie is de verdachte op de beelden? Hij neemt geld op met de gestolen bankpas van het 72-jarige slachtoffer. Heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.